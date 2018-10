Verkiezingen Afghanistan deels uitgesteld door chaos en dreigementen

Agent met 1,77 promille achter het stuur vrijgespro­ken dankzij hoestsi­roop

9:37 Een politieman uit Wallonië heeft met 1,77 promille alcohol in zijn bloed een ongeval veroorzaakt, maar is vrijgesproken. Volgens zijn advocaat dronk de chauffeur na de crash van zijn hoestsiroop. ,,Die beïnvloedde het alcoholgehalte. Daardoor is er twijfel over de juiste waarde bij het ongeluk en moet je mijn cliënt vrijspreken.”