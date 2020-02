Verkeersdrama Antwerpen schokt Nederlandse trucker: ‘Nog nooit zoiets meegemaakt’

Een vrachtwagen, twee bussen, een auto en nog een truck, allemaal op elkaar geknald. Tientallen slachtoffers die uit de voertuigen proberen te kruipen, op zoek naar een uitweg. Twee doden, vijf zwaargewonden. De chaos was gistermiddag enorm na het zware ongeval in de Beverentunnel bij Antwerpen. Een Nederlandse chauffeur was betrokken bij de crash. ,,Mijn voet schoot van de rem waarna ik tegen de vrachtwagen voor mij reed.’’

De chauffeur reed net voor één van de twee bussen met personeel van logistiek bedrijf Katoen Natie. ,,Voor mij reed een vrachtwagen met een ADR-lading, een gevaarlijk goedje dus. Ik hield daarom veilig afstand.



Plots zag ik de remlichten aangaan en stonden we stil in de tunnel. Luttele seconden daarna volgde een enorme klap. Mijn voet schoot van de rem waarna ik tegen de vrachtwagen voor mij reed.’’

‘Dan gebeurt er zoiets’

De chauffeur van de ADR-truck reed om veiligheidsredenen na het ongeval meteen uit de tunnel. Zijn lading bleek intact. De Nederlander bleef zelf ongedeerd, maar was zwaar aangeslagen na het zien van de enorme ravage achter hem. ,,Ik rij al veertig jaar met de vrachtwagen en nooit ben ik betrokken geweest bij een ernstig ongeval en dan gebeurt er nu zoiets…’’

Quote Ik voelde mijn been breken Slachtoffer

Volgens een slachtoffer van de crash moest de bestuurder van zijn bus plots heel hard remmen. ,,Er volgde een knal en we vlogen allemaal door de bus naar voren. Ik voelde mijn been breken.’’ De man zat in één van de twee bussen die bekneld raakten tussen twee vrachtwagens, in het midden van de tunnel.

Hij beschrijft de chaos die er heerste, in de momenten na de crash. ,,Tientallen mensen lagen op elkaar en krijsten het uit van de pijn. Ikzelf kon niet meer lopen en moest wachten tot de hulpdiensten me kwamen bevrijden.’’ Ook buiten het voertuig lagen, tussen de brokstukken, overal personen met snijwonden en breuken.

Luttele minuten daarvoor was een Bulgaarse vrachtwagenchauffeur achteraan ingereden op de file die zich gevormd had in de richting van Nederland. De bestuurder van de personenwagen die het eerst geraakt werd, had geen schijn van kans: zijn auto verdween bijna volledig tussen de truck en de achterkant van de bus voor hem. De tunnel werd in beide richtingen afgesloten en het provinciaal rampenplan werd afgekondigd, waardoor verscheidene hulpverleningsdiensten uitrukten.

Fantastisch werk

In eerste instantie werden de gewonden in de tunnel verzorgd, daarna werden ze naar de opgetrokken hulppost buiten de tunnel verplaatst. In drie grote brandweertenten ontfermde een twintigtal vrijwilligers van het Rode Kruis en andere hulpverleners zich over hen, terwijl de brandweer zich in de tunnel een weg baande tussen de verhakkelde voertuigen, om andere slachtoffers te bevrijden. ,,Die mensen hebben fantastisch werk geleverd’’, aldus de getuige die z’n been brak. ,,Ik zou hen willen bedanken.’’

Urenlang reden tientallen ambulances op en af om de meer dan zestig gewonden – van wie er vijf in levensgevaar verkeerden – over te brengen naar omliggende ziekenhuizen. De ernstigste gevallen werden met een MUG-helikopter weggebracht. Getroffen passagiers die geen verwondingen opliepen, werden opgevangen in een bedrijf en bijgestaan door het Rode Kruis.

Reputatie

Omdat de Beverentunnel een bedenkelijke reputatie heeft, werd er begin december vorig jaar nog een systeem van ‘tunneldosering’ ingevoerd. Zodra lussen in het wegdek van de tunnel detecteren dat daar een file ontstaat, wordt vóór de ingang van de tunnel een rijstrook afgesloten en de snelheid beperkt. Net om de staart van de file uit de tunnel te halen. ,,Maar dat systeem was niet actief, iedereen reed de tunnel gewoon binnen’’, zegt de Nederlandse trucker die gisteren van achteren aangereden werd. Het Vlaams Verkeerscentrum ontkent dat en stelt dat het systeem voor het ongeval geactiveerd was.

Volgens Marc Van de Vijver, burgemeester van Beveren, zal het niet het laatste ongeval zijn in de Beverentunnel. ,,Er zijn al heel wat maatregelen genomen om de veiligheid te verhogen, maar door de uitbreiding van de haven is het verkeer hier de laatste jaren enorm toegenomen. En zonder me te willen uitspreken over dit ongeval: bestuurders moeten de snelheidslimieten ook willen respecteren, natuurlijk.’’ Nog dit voorjaar zou er een permanente trajectcontrole geïnstalleerd worden om daarop toe te zien.