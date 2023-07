Vergunning grote plasticfabriek Ineos in Antwerpen vernietigd

De vergunning voor de bouw van een grote plasticfabriek in Antwerpen is door de Vlaamse rechter vernietigd.

Tegen het miljardenproject van de chemiereus Ineos hadden de provincies Zeeland en Noord-Brabant en een aantal milieuorganisaties bezwaar gemaakt. Deze zaak diende in april.

De twee provincies hadden afzonderlijk van elkaar beroep aangetekend tegen de vergunning voor de ethaankraker. Ze vonden dat niet goed was onderzocht wat de gevolgen zijn van de uitstoot van stikstof op hun natuurgebieden: de Brabantse Wal in Noord-Brabant en van de Westerschelde, het Land van Saefthinge en de Oosterschelde in Zeeland.

De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft zich vandaag uitgesproken in de zaak die Noord-Brabant had aangespannen. De raad oordeelt dat ‘de Vlaamse Regering niet zorgvuldig heeft beslist waarom de bijkomende stikstofdepositie niet schadelijk is voor de natuur in de Brabantse Wal’. De Vlaamse Regering krijgt zes maanden om opnieuw over de vergunningsaanvraag te beslissen.

Omdat de vergunning vernietigd is, beschikt Ineos Olefins Belgium niet langer over de toelating om de werken voor de ethaankraker uit te voeren. De bouw was overigens al begonnen.

Het project van Ineos in de Antwerpse haven is met ruim drie miljard euro de grootste investering in de Europese chemie in 25 jaar. Met Project One wil Ineos ethaan omzetten in ethyleen, een van de basisgrondstoffen voor de productie van plastic. De Vlaamse ondernemersorganisatie Voka noemt de beslissing ‘een mokerslag voor de Vlaamse economie’. De Vlaamse regering staat voor 500 miljoen garant voor het project.