Vergiftigde oppositieleider Navalny ‘riskeert 3,5 jaar cel in Rusland’

De Russische oppositieleider Aleksej Navalny riskeert een celstraf van 3,5 jaar als hij terugkeert naar Rusland. Dat zegt een van de advocaten van de bekende criticus van het Kremlin, die heeft aangekondigd komende zondag op het vliegtuig naar Moskou te zullen stappen . Navalny werd afgelopen jaar tijdens een reis naar Siberië vergiftigd en is daarvan in een Duits ziekenhuis hersteld.

De raadsman zei tegen persbureau Reuters dat Navalny op een Russische opsporingslijst staat. De autoriteiten zouden de politicus aanrekenen dat hij zich niet heeft gemeld nadat hem een voorwaardelijke gevangenisstraf was opgelegd vanwege verduistering.

,,Ze kunnen hem in theorie vastzetten zodra hij aankomt. Maar in eerste instantie alleen voor een periode van 48 uur”, aldus advocaat Vadim Kobzev. Een rechtbank zou later kunnen besluiten dat Navalny zijn straf alsnog moet uitzitten.

Beschuldigingen

Navalny, een van de meest uitgesproken critici van de Russische president Vladimir Poetin, heeft de beschuldigingen altijd tegengesproken. Hij zei ook dat hij zich niet kon melden bij de Russische autoriteiten omdat hij in Duitsland een behandeling onderging. Dat gebeurde nadat hij in eigen land was vergiftigd met novitsjok, een zenuwgif dat ooit in de Sovjet-Unie werd ontwikkeld.

Het prominente oppositielid Leonid Volkov heeft gezegd dat Navalny de bekendste politieke gevangene ter wereld zou kunnen worden. Hij vergeleek zijn bondgenoot met Nelson Mandela.

Gif

Navalny werd eind augustus vorig jaar ernstig ziek aan boord van een Russische binnenlandse vlucht en moest met spoed naar een ziekenhuis worden overgebracht in Omsk. Experts stelden later vast dat hij was vergiftigd met novitsjok. Hij overleefde die aanslag, werd overgebracht naar Duitsland en kon na ruim een maand het ziekenhuis in Berlijn verlaten.

Navalny bevindt zich nog steeds in Duitsland, maar is naar eigen zeggen bijna volledig hersteld. ,,Het verdere herstel kan ik thuis doormaken. Ik heb tijdens mijn oefeningen vandaag besloten terug te keren naar Rusland. Duitsland is een geweldig land, maar ik ben hier nooit uit eigen wil terechtgekomen’’, verklaart de politicus. ,,Daarom heb ik een ticket naar Moskou gekocht voor komende zondag. Kom me welkom heten!’’, sluit hij zijn video af.

Duitsland is boos op Moskou omdat de Russen niets hebben gedaan om de vergiftigingszaak op te helderen. Volgens het onderzoekscollectief Bellingcat zit de Russische inlichtingen- en veiligheidsdienst FSB achter de moordpoging, maar de Russische machthebbers ontkennen dat.

Eind september werd Navalny na 32 dagen ontslagen uit een Duits ziekenhuis: