Verenigde Staten bevriezen bezittingen van Venezolaanse regering

Giganti­sche explosie in Siberisch munitiede­pot: groot gebied geëvacu­eerd

6:39 In de omgeving van de Siberische stad Krasnojarsk is een munitiedepot op een militaire basis ontploft. Op beelden van de ontploffing, die door bewoners op sociale media zijn gezet, is een enorme vuurbal zichtbaar. Russische media melden dat het depot vermoedelijk door nog onbekende oorzaak in brand vloog waarna het complex explodeerde. Er zouden meerdere gewonden zijn gevallen.