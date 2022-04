Verenigd Koninkrijk wil vluchtelingen laten opvangen door Rwanda

update/met video Tien mensen beschoten in metrostati­on New York, politie zoekt naar verdachte uit Philadelp­hia

De politie van New York heeft een man geïdentificeerd die mogelijk betrokken was bij een schietpartij dinsdag in een metrostation in stadsdeel Brooklyn. Daarbij werden tien mensen neergeschoten. Er zijn ‘op dit moment geen actieve explosieven’, zegt de New York politie (NYPD). Eerdere berichten meldden dat onontplofte explosieven gevonden waren. Hulpdiensten zijn ter plaatse en het treinverkeer is stilgelegd.

13 april