Verdwijning oud-topman Philips in Kenia is nu moordonderzoek

De DCI (Directorate of Criminal Investigations) heeft vooralsnog geen concrete aanwijzingen dat Cohen is vermoord, maar er zijn ook geen aanwijzingen dat hij nog leeft. De miljonair is verwikkeld in een vechtscheiding met zijn Keniaanse echtgenote (52). Zij beschuldigden elkaar over en weer van agressie en deden beide aangifte bij twee verschillende politiebureaus in de buurt van het landgoed waar ze wonen in Nairobi.