Verdwijning Maddie McCann: ‘Duitse verdachte schreef in chat over ontvoering en misbruik kind’

De vermeende moordenaar van de destijds 3-jarige Madeleine McCann ‘wilde iets kleins vangen en dagenlang gebruiken’. Dat schreef de nieuwe hoofdverdachte Christian Brückner (43) uit Braunschweig ruim zes jaar na de verdwijning van de Britse peuter in een chatbericht aan een vriend, meldt Der Spiegel . Het Duitse Openbaar Ministerie onderzoekt of de meervoudig veroordeelde kindermisbruiker ook betrokken was bij de verdwijning van een 5-jarig meisje in de deelstaat Saksen-Anhalt.

Der Spiegel had naar eigen zeggen toegang tot onderzoeksdocumenten. Daaruit blijkt dat Brückner fantaseerde over de ontvoering en seksueel misbruik van een kind, luidt het op de nieuwssite. De verdachte schreef het bewuste bericht in september 2013. Enig gevaar voor zijn onthulling was er volgens hem niet. ,,Ach, als de bewijzen daarna worden vernietigd’’, antwoordde hij de vriend desgevraagd.



Madeleine McCann verdween op 3 mei 2007 uit de door haar ouders gehuurde vakantiewoning in het Portugese Praia da Luz. Dit terwijl Gerry en Kate McCann iets verderop in een restaurantje zaten te eten met vrienden.

Vanwege de verdenkingen aan het adres van Christian Brückner - er zijn aanwijzingen maar nog geen redelijk vermoeden van schuld - onderzoekt het Openbaar Ministerie in Stendhal (Saksen-Anhalt) of de verdachte iets te maken zou kunnen hebben met een verdwijning van de 5-jarige Inga uit Schönebeck. Zij verdween op 2 mei 2015 tijdens een familiefeestje in de tuin van een instelling voor gehandicapten en verslavingshulp in Stendal. Het blonde, tengere meisje liep omstreeks 19.00 uur het aangrenzende bos in, mogelijk om te helpen met het sprokkelen van hout voor het vuur, en is sindsdien spoorloos.

De plek van haar verdwijning ligt twee kilometer van de Bundesstrasse 188. Brückner had de dag ervoor een parkeerongeval op een rustplaats langs de ongeveer 90 kilometer zuidelijker gelegen snelweg A1/A2 bij Helmstedt én verbleef destijds in de omgeving. Hij bezat in Neuwegersleben een stuk grond met daarop een naar verluidt oud, vervallen pand. Speurders vonden er in februari 2016 een datastick met kinderporno, melden boulevardblad Bild en de regionale krant Volksstimme.

Veroordelingen

Christian Brückner werd in 1994 voor het eerst veroordeeld wegens seksueel misbruik van een kind. Hij was toen 25 of 26 jaar oud. In oktober 2011 veroordeelde een rechtbank in Niebüll (Noord-Friesland) hem tot een jaar en negen maanden cel wegens tienvoudige handel in verdovende middelen maar die straf zat hij niet uit. In 2016 volgde een tweede veroordeling wegens kindermisbruik en bezit van kinderporno. Daarvoor kreeg hij een gevangenisstraf van een jaar en drie maanden. Die straf zat hij pas uit na zijn uitlevering door Portugal aan Duitsland op 22 juni 2017.

Op 31 augustus 2018 kwam de (inmiddels) veertiger weer vrij. Daarna ging een proeftijd van vijf jaar in waarbij hij zich minstens een keer per maand persoonlijk moest melden bij een reclasseringsambtenaar. In plaats daarvan zou Brückner via Nederland naar Italië zijn gereisd. Daar werd hij eind 2018 gearresteerd nadat het Openbaar Ministerie in Flensburg een Europees arrestatiebevel tegen hem had uitgevaardigd. Dit vanwege de nog openstaande straf in de drugszaak, blijkt uit onderzoek van de Süddeutsche Zeitung en de omroepen NDR en WDR.

Een rechtbank in Braunschweig, de stad waar Brückner tot zijn vertrek naar het buitenland ingeschreven stond, veroordeelde hem in december vorig jaar tot zeven jaar cel. Dit wegens ernstige verkrachting met roofzuchtige chantage van een 72-jarige Amerikaanse vrouw, in september 2005 omstreeks 22.30 uur in haar woning in Praia da Luz. In het Portugese vakantieoord verdween anderhalf jaar later de blonde, tengere Madeleine McCann.

Tijdsdruk

De laatste veroordeling is nog niet definitief vanwege een mogelijke juridische fout bij Brückners uitlevering, meldt de krant Die Welt op haar nieuwssite. De Duitse tegenhanger van onze Hoge Raad besloot in april het Hof van Justitie van de Europese Unie in Luxemburg bij de zaak te betrekken. Dat Hof ziet toe op de naleving van Europese verdragen. De tijdsdruk voor het nog langer kunnen vasthouden van de man verklaart volgens Duitse media waarom het Openbaar Ministerie in Braunschweig en de Duitse federale recherche woensdagavond naar buiten trad met de verdenking van moord op Maddie McCann.