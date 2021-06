Verdronken baby uit vluchtelingengezin aangespoeld in Noorwegen: ‘We kunnen niets doen, alleen huilen’

De familie van de 15 maanden oude Artin probeerde in oktober vanuit Frankrijk het Verenigd Koninkrijk te bereiken. Het jongetje en vier familieleden kwamen om het leven toen hun boot zonk. Het lichaam van de baby spoelde later aan bij de Noorse plaats Karmoy.

Raadsel

De vondst van het lichaam plaatste de Noorse autoriteiten voor een raadsel. ,,We hadden in Noorwegen geen meldingen over vermiste baby’s. Geen enkele familie had contact opgenomen met de politie”, zei een politiefunctionaris tegen de Britse omroep. De kleding van het kind deed vermoeden dat het jonge slachtoffer uit het buitenland kwam.

Het lukte met hulp van experts van het Universitair Medisch Centrum in Oslo uiteindelijk om de identiteit van de baby vast te stellen. Het lichaam van Artin wordt nu teruggebracht naar Iran. Zijn familie komt uit het westelijke Sardasht, een stad die in de buurt ligt van de grens met Irak.

Beroemd

Artin en zijn gezin verbleven in de laatste dagen van zijn leven in een vluchtelingenkamp in Duinkerke. Daar was de baby volgens een vluchteling ‘beroemd’ onder zijn lotgenoten. ,,Hij was een erg blije baby”, zei de man, die de BBC foto’s liet zien van zichzelf met het kind. ,,Mensen zijn verdrietig. Maar wat kunnen we doen? Niets. Alleen huilen.”

Het is niet de eerste keer in het recente verleden dat een jong vluchtelingenkind het leven verliest bij zo’n overtocht. Er ontstond in 2015 grote verontwaardiging over de dood van de Syrisch-Koerdische peuter Alan Kurdi, die aanspoelde in Turkije. De vader van het kind kreeg eerder dit jaar de paus nog op bezoek.