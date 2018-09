Verdriet bij bedrijf waar vader van gezin uit Oss werkt: 'Een nachtmerrie'

Bij het bedrijf Schrijvers Technische Installaties in Oss is het dramatische spoorongeluk van vanochtend als een mokerslag aangekomen. Een medewerker die al jaren in dienst is van het bedrijf verloor twee kinderen door het ongeluk. Zijn oudste dochter ligt zwaargewond in het Radboudumc in Nijmegen.

Het verdriet op de werkvloer is enorm, zegt bedrijfsleider Dirk de Laat tegen het Brabants Dagblad. ,,We zijn een klein bedrijf, een hechte gemeenschap. Iedereen kent hier elkaar. Iedereen pakt hier elkaar vast en zoekt steun bij elkaar. Iedereen kent de vader in kwestie en leeft mee met hem en zijn vrouw, die nu in het ziekenhuis zijn.”



De directie van het bedrijf heeft de vader van het gezin kort gesproken. Hij en zijn vrouw zijn in het ziekenhuis om hun oudste dochter te steunen. ,,Hij zegt dat deze nachtmerrie niet tot hem is doorgedrongen. Dat verbaast ons niets: voor een ouder is dit werkelijk het ergste dat je kan overkomen.”

Hecht gezin

Op de verschillende projectlocaties van het bedrijf is vanochtend uitgebreid stilgestaan bij het drama. ,,We hebben met de hele club zojuist de persconferentie gekeken. Met tranen in de ogen. Iedereen kent de medewerker in kwestie. Hij is zeer geliefd, iemand die iedere dag met grote bevlogenheid en passie zijn werk uitoefent. Zo’n drama gun je natuurlijk niemand, maar dat uitgerekend hem dit moet overkomen, zo’n lief iemand, dat hakt er nog extra in.”



Volgens De Laat gaat het om een heel hecht gezin. ,,We hebben twee keer paar jaar een barbecue en dan neemt de collega zijn kinderen mee. Dan zie je dat ze echt super hecht zijn samen. Zijn kinderen zijn alles voor hem. Met dat in het achterhoofd maakt dat het hele drama nog verdrietiger. We doen er als bedrijf alles aan om er voor hem te zijn. Ook andere collega’s die het gezin goed kenden bieden wij zorg en ondersteuning aan.”

