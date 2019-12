Verdachten opgepakt voor moord op mormoonse vrouwen en kinderen in Mexico

Drie vrouwen en zes kinderen, onder wie twee baby's, werden begin november in het noorden van Mexico, bij de grens met de VS, vermoord. De moeders reden met hun kinderen in drie auto's toen ze onder vuur werden genomen. Na het bloedbad ondernam één van de kinderen, de 13-jarige Devin, meteen actie. Hij verborg zes kinderen in het struikgewas en slaagde erin ruim 20 kilometer verderop hulp te halen.

Vermoedelijk zit de georganiseerde misdaad achter de schietpartij. Mormonen zijn strenge christenen. Julian LeBaron, een antimisdaadactivist die familie is van enkele slachtoffers, richtte in 2009 de antimisdaadorganisatie SOS Chihuahua op. In datzelfde jaar werd zijn broer Benjamin vermoord. Of de aanval daar iets mee te maken heeft, is onduidelijk.