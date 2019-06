Verdachte vast voor moord op Duitse politicus

Oppositie Soedan roept op tot verzet

19:07 De oppositie tegen het militaire regime in Soedan heeft de bevolking opgeroepen met ingang van morgen overal verzet te plegen met burgerlijke ongehoorzaamheid. De oproep volgt enkele dagen nadat het regime 3 juni op bloedige wijze protesten tegen de regerende Militaire Overgangsraad (TMC) rond het hoofdkwartier van het leger in de hoofdstad Khartoem had neergeslagen.