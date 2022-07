Verdachte van moord op oud-premier Abe plande eerst bomaanslag

De 41-jarige Tetsuya Yamagami schoot Abe uiteindelijk vrijdag dood in de stad Nara. De voormalig premier sprak daar op dat moment kiezers toe namens de regerende Liberaal-Democratische Partij (LDP), in aanloop naar de Senaatsverkiezingen van zondag. De verdachte gebruikte een handgemaakt vuurwapen. In zijn huis vond de politie enkele vuurwapens en explosieven.

Het is nog onduidelijk of hij onderdelen voor het handgemaakte wapen op internet had besteld en of het ging om een 3D-geprint wapen. Daarnaast is nog onduidelijk of ook de kogel handgemaakt was. Volgens Japanse media heeft de verdachte gezegd dat hij met zijn wapen zes kogels tegelijk kon afvuren.

De man had volgens de politie wrok tegen een religieuze organisatie waarvan hij dacht dat Abe eraan verbonden was. Om welke organisatie het gaat kan de politie niet zeggen. Daar wordt onderzoek naar verricht. Onderzocht wordt ook waarom hij Abe als doelwit had gekozen. Daarnaast kijkt de politie of hij alleen handelde.

Oud-premier van Japan Shinzo Abe werd neergeschoten tijdens een speech in de stad Nara.