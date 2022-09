Verdachte van moord op Nederlandse commando in VS ‘was uit op ruzie’

De 22-jarige man die de politie van de Amerikaanse stad Indianapolis heeft aangehouden in verband met de schietpartij waarbij de Nederlandse commando Simmie Poetsema (26) om het leven kwam, zou deel hebben uitgemaakt van een groepje dat die avond uit was op ruzie.

Dat blijkt uit rechtbankdocumenten die zijn ingezien door de lokale krant The Indianapolis Star. Een getuige zag vanaf de overkant van de straat dat Duncan en nog twee anderen eerder ruzie zochten met een groepje andere mannen en een van hen duwde, schrijft de krant. Dit groepje liet zich echter niet provoceren, waarna Duncan en zijn maten het bij de Nederlandse commando’s probeerden. Volgens de getuige werd een van de ruziezoekers neergeslagen, waarna een andere riep dat hij een ‘strap’ zou halen, straattaal voor een vuurwapen.

De groepjes gingen uit elkaar maar Duncan en zijn maten lieten het er niet bij zitten. Ze stapten in hun auto en reden naar het hotel waar de Nederlanders verbleven. Daar hoorde een getuige schoten. Een van de commando's werd geraakt in zijn zij, een ander in zijn hoofd, aldus de krant.

Rechercheurs wisten aan de hand van videobeelden van een getuige de verdachten te achterhalen. Toen agenten de wagen lokaliseerden was een van de verdachten bezig om herkenbare lichtgevende stickers en lichten te verwijderen. De man, en bestuurder van de auto, verklaarde dat ze in de richting van het hotel reden omdat een van zijn maten riep dat zijn telefoon nog op straat lag. Toen ze stopten hoorde hij schoten. Shamar Duncan was de schutter, verklaarde hij.

Moord

Duncan wordt verdacht van moord, maakte de politie bekend. De openbaar aanklager moet nog besluiten of Duncan officieel wordt aangeklaagd.

De schietpartij vond buiten diensttijd plaats. De militairen waren op oefening in de Amerikaanse staat Indiana en waren in hun vrije tijd in de stad Indianapolis. In het hotel waarbij de schietpartij plaatsvond, verbleven meer Nederlandse commando’s. De omgekomen militair was een medicus en overleed twee dagen nadat hij werd neergeschoten aan zijn verwondingen.

Voorafgaand aan de schietpartij zou er een vechtpartij zijn geweest in een bar. Dat heeft de burgemeester van de Amerikaanse stad bekendgemaakt, zo meldden lokale media WRTV en IndyStar eerder deze week.

Volgens burgemeester Joe Hogsett heeft de politie ‘een goed beeld’ van wat er zich heeft afgespeeld. ,,Zoals ik het begrijp was er een ruzie in een bar, waarna de Nederlandse militairen teruggingen naar hun hotel. Ik weet niet precies wat ze samen buiten deden, maar er is mij verteld dat er een drive-byshooting was en dat er daardoor drie slachtoffers vielen.”

De Nederlandse commando’s zijn op oefening in de staat Indiana. In het hotel waar de schietpartij plaatsvond verbleven meer Nederlandse commando’s.

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: