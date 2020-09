Verdachte van moord op Maddie nu ook gelinkt aan zedendelict even verderop

Het 10-jarige meisje was volgens Der Spiegel met haar ouders op bezoek bij een bevriende familie op het strand van Salema, waar ze met andere kinderen speelde. Toen haar broer zag wat er gebeurde, zou die de volwassenen hebben geroepen. De vader van het meisje zette de achtervolging in op de man, maar die ontkwam.

Identificatie via foto

De Duitse autoriteiten zouden ruim een jaar geleden op de hoogte zijn gebracht van het voorval. Het nu 23-jarige slachtoffer identificeerde de man, Christian Brückner dus, op een foto, maar ze was niet helemaal zeker van haar zaak. In mei opende het Openbaar Ministerie van Braunschweig een onderzoek.

Toen in juni bekend werd dat Brückner verdacht werd van de moord op Maddie McCann en er nieuwe foto's van hem opdoken, meldde de jonge vrouw zich opnieuw bij de politie. Ze is nu 99 procent zeker dat het Brückner was die ze op het strand in Portugal was tegengekomen. Zijn advocaat wilde tegenover Der Spiegel niet reageren.

Brückner is een zedendelinquent die wegens meerdere misdrijven en verdenkingen vastzit in Duitsland. Hij woonde van 1995 tot 2007 met tussenpozen in de Portugese Algarve en is onder meer veroordeeld wegens een verkrachting in 2005 in Praia da Luz.