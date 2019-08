Verdachte van aanslag op Noorse moskee zwijgt

De Noor was gewapend met twee jachtgeweren en een pistool zaterdagavond de al-Noor-moskee in Baerum binnengegaan. Waarschijnlijk wilde de dader meer bloedvergieten in de moskee veroorzaken, maar er waren slechts drie gelovigen aanwezig. Een van hen was in staat om de aanvaller te overmeesteren, die vervolgens werd gearresteerd. Beide mannen raakten lichtgewond.



Later werd het lichaam van een vrouw gevonden in het huis van de verdachte. Zij is familie van hem. De 20-jarige wordt ervan verdacht haar te hebben gedood.



Volgens berichten in de media had de man eerder de terroristische aanslag op twee moskeeën in Christchurch, Nieuw-Zeeland, geprezen. Daarbij schoot een rechts-extremist in maart 51 mensen dood.



Na de aanval kondigde de Noorse politie aan haar aanwezigheid te vergroten bij andere moskeeën in het land. Er zijn echter geen ‘concrete bedreigingen’, aldus de nationale politieleiding.