Verdachte Sacha C. die vader en familievriend doodstak opgepakt in Italië

De 21-jarige man die zijn eigen vader Chain-Fa (65) en huisarts Bert ter Horst (60) in Italië zou hebben doodgestoken, is door de Italiaanse politie opgepakt.

Sacha C., die twee nachten op de vlucht was, is gevonden in het Italiaanse gebied Torre Mondovì. Hij zou gisterochtend al zijn gesignaleerd na enkele meldingen van buurtbewoners. Volgens de Italiaanse krant La Stampa werd de man slapend aangetroffen in een kapelletje in het bos.

De politie startte woensdagavond een klopjacht naar de man. Donderdagavond maakten de autoriteiten bekend het zoekgebied uit te breiden naar de gehele regio Piëmont. Zo’n honderd man waren daar naar hem op zoek, waarbij ook speurhonden worden ingezet.

Ruzie

Sacha reisde afgelopen week met zijn vader Chain-Fa mee naar Italië. Daar gingen beiden logeren bij de 60-jarige Lambertus (Bert) ter Horst in Montaldo di Montovì. Dat is een piepklein Italiaans gehucht enkele tientallen kilometers onder Turijn. De Harderwijkse huisarts, goed bevriend met C. senior, bezat daar al enkele jaren een woning, waar hij vaak te vinden was en die hij zelf had opgeknapt.

Woensdagmiddag brak er ruzie uit. Zoon Sacha greep daarop een keukenmes en stak zijn vader neer, blijkt uit een eerste reconstructie van de politie. Ter Horst probeerde tussenbeide te komen, maar werd ook neergestoken. Chain-Fa overleed ter plekke, huisarts Ter Horst niet. Hij wist met zware verwondingen naar buiten te lopen, waarna de buren alarm sloegen. De huisarts overleed uiteindelijk onderweg naar het ziekenhuis in Turijn.

Geestelijke problemen

Sacha C. sloeg na de steekpartij op de vlucht richting een bosgebied. Langzaam wordt er meer bekend over de 21-jarige man. Zijn geestelijke problemen verklaren wellicht het drama.

Sacha C. wordt verdacht van het doodsteken van zijn vader en een familievriend uit Harderwijk. Dat gebeurde in Italië in het kleine dorpje Montaldo Mondovì (nog geen 600 inwoners), in de provincie Cuneo