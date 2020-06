Verdachte Reading stak om zich heen in vriendengroep: ‘Van de een naar de ander’

De Britse politie bestempelde de steekpartij vandaag als een terreurdaad. Verschillende Britse media melden dat de verdachte de 25-jarige Khairi Saadallah is. De Libische asielzoeker, woonachtig in Reading, zit nog steeds vast. De politie beschouwt hem als de enige verdachte en beschuldigt hem van meervoudige moord.



Saadallah liep gisteren een park in Reading - 65 kilometer ten westen van Londen - in. Inwoners genoten er van de avondzon. Omdat de cafés nog dicht zijn vanwege de geldende coronamaatregelen, ontmoeten vriendengroepen elkaar in Engeland in de parken. Volgens een ooggetuige van persbureau Reuters schreeuwde de man plots, rende hij naar een groep van acht tot tien vrienden en begon op hen in te steken. ,,Hij ging tegen de klok in in het rond. Als hij er een raakte, ging hij door naar de volgende. Die stak hij en dan ging hij weer door naar een ander. En die stak hij dan ook weer.’’ De man zag het ‘grote mes’ in de handen van de dader.



De politie kreeg iets voor zeven uur ’s avonds een melding binnen. Uiteindelijk wisten ongewapende agenten de man zo’n vijf minuten na het drama te overmeesteren. De politie bestempelt de agenten als ‘ongelooflijk moedig’ en het incident als ‘een gruweldaad’.