Verdachte lijkt op de terroristen van Londen, Berlijn en Nice

Cherif Chekatt, de man naar wie zeshonderd agenten zoeken vanwege de aanslag gisteravond in Straatsburg, bouwde jarenlang aan een een fors strafblad en radicaliseerde. Daarmee lijkt hij veel op de aanslagplegers van Londen, Berlijn en Nice. ,,IS zoekt in criminele milieus naar mensen die in staat zijn tot zo’n apocalyptische daad.”

Chekatt, 29 jaar, geboren in Straatsburg, wordt ervan verdacht gisteravond zeker twee mensen te hebben doodgeschoten in de buurt van de kerstmarkt in de stad. Vandaag kwam naar buiten dat de politie gisterochtend nog een inval in zijn huis deed, ze zochten hem vanwege een poging tot moord en beroving. Chekatt was niet thuis, drie van zijn medeverdachten in die zaak werden wel aangehouden.

Ook kwam vanochtend naar buiten dat de Fransman al een lang strafblad heeft: hij werd onder meer in 2011 veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf, voor de mishandeling van een tiener met een gebroken fles. In Duitsland werd hij volgens Der Spiegel in 2016 tot 27 maanden cel veroordeeld voor diefstal met geweldpleging en zat hij tot 2017 vast, voordat hij werd uitgezet. In 2013 werd hij ook in Zwitserland veroordeeld wegens inbraken.

Bij de Franse inlichtingendiensten stond hij ook op de radar: als gewelddadig, maar ook als geradicaliseerd en ‘met een overdreven bekeringsdrang'. Het staat nog niet vast of de schietpartij van gisteravond een terroristische aanslag was of een andersoortig incident, maar de verdachte past wel naadloos in een trend: de (ex-)crimineel die radicaliseert. ‘Onderwereld en jihadisme verweven’, zei toenmalig NCTV- baas Dick Schoof begin 2017 al tegen deze site. ,,Dat zagen we een paar jaar geleden echt nog minder.”

Londen, Berlijn, Nice

Chekatt lijkt ook op eerdere aanslagplegers. Veel door IS geclaimde ‘strijders’ stonden kort daarvoor bekend als kleine criminelen die ergens in hun leven waren vastgelopen en vervolgens, soms in recordtempo, radicaliseerden.

Het profiel van Khalid Masood, de man die met een huurauto zoveel mogelijk mensen wilde doodrijden op Westminster Bridge in Londen en een agent doodstak bij het parlement, vertoont veel overeenkomsten met dat van Mohamed Lahouaiej-Bouhlel. Die Tunesiër ploegde in 2016 met een gehuurde vrachtwagen door de mensenmassa op de boulevard van Nice. En zijn verhaal doet weer denken aan dat van Anis Amri, de bestuurder van de gekaapte truck die over de kerstmarkt in Berlijn denderde.

Alle drie hadden van hun leven een puinhoop gemaakt en alle drie reden ze vol gas tot het niet verder ging. Ze deden het in naam van de jihadistische zaak die ze pas aan het einde van hun leven omarmden.

De Britse bekeerling Masood (52), geboren als Adrian Elms, was eerder veroordeeld voor crimineel gedrag. Hij zat in de cel wegens wapenbezit (een mes), het herhaaldelijk toebrengen van lichamelijk letsel, verstoring van de openbare orde en vernieling. Kortom, geen fijne jongen, maar ook geen door IS-geïnspireerde terrorist.

Mohamed Lahouaiej-Bouhlels verhaal loopt redelijk parallel aan dat van Masood, met vijf veroordelingen wegens het toebrengen van lichamelijk letsel, diefstal en dealen. Lahouaiej (31) was een notoire en gewelddadige vrouwenjager. Volgens zijn vader was hij enige jaren onhandelbaar omdat hij ‘depressief en agressief’ was. Op een strikte geloofsovertuiging kon niemand hem ooit betrappen. Lahouaiej werd regelmatig dronken gezien en at varkensvlees.

De vrachtwagenmoordenaar van Berlijn, Anis Amri (24), had ook al de nodige veroordelingen op zijn naam staan. Hij ontvluchtte Tunesië toen de politie hem op de hielen zat voor het stelen van een vrachtwagen. Hij werd bij verstek veroordeeld wegens bezit van drugs. In Italië kreeg hij vier jaar cel wegens het toebrengen van lichamelijk letsel, diefstal en het in brand steken van een asielzoekerscentrum. Volgens zijn familie was hij niet religieus, dronk hij alcohol en raakte hij pas korte tijd voor zijn dood in de ban van radicale moslims.

De drie aanslagen werden geclaimd door IS. In alle drie de gevallen lijkt het niet te gaan om een aanval die werd gecoördineerd vanuit IS-bolwerken, maar veel meer om door IS-propaganda geïnspireerde aanslagen. Van de aanslag in Straatsburg is de achtergrond nog niet bekend.

,,IS vist al een tijdje in de vijver van criminele types naar mensen die in staat zijn tot het plegen van zo’n apocalyptische, terroristische daad”, stelt Peter Grol, terrorisme-onderzoeker aan de universiteit van Leiden. ,,Ze zoeken mensen die makkelijk te beïnvloeden zijn en bereid zijn tot zo’n impulsieve daad. Een zelfmoordaanslag is voor deze mensen een ontsnapping uit een leven vol problemen en biedt bovendien een perspectief op een paradijselijk leven. Althans, dat is wat IS hun voorhoudt.”