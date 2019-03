Verdachte gepakt voor zomaar doodsteken ‘blij ei' Jodie (17) in Londens park

De verdachte werd gisteravond opgepakt in Leicester en zit inmiddels vast in Londen, melden lokale media. Het is niet duidelijk of de politie hem ziet als de mogelijke steker of als de tweede man die bij hem liep. Afgelopen weekend deed de politie nog een wanhopige oproep voor getuigen, waarbij de aanvaller werd beschreven als een zwarte man van eind twintig.



Jodie was al de achttiende persoon die dit jaar in Londen is vermoord en de vijfde tiener. Vooral steekpartijen komen vaak voor, meestal zonder duidelijke aanleiding. In heel Engeland werden in 2019 tot nu toe 24 mensen doodgestoken.



Critici vrezen dat premier Theresa May vanwege alle brexit-perikelen te weinig aandacht heeft voor wat politieagenten een ‘nationale noodsituatie’ noemen, meldt persbureau Reuters. Een voormalig hoofd van de Londense politie houdt May zelfs persoonlijk verantwoordelijk, omdat zij bezuinigde op de politiemacht.



May organiseert deze week een speciale bijeenkomst om over het probleem te praten, maar benadrukt dat alleen meer geld voor de politie niet helpt. ,,We kunnen dit niet oplossen door mensen te arresteren’’, aldus May. ,,We kunnen deze geweldsplaag alleen verslaan als we de complexe onderliggende oorzaken begrijpen en aanpakken.’’ De politie ziet verschillende oorzaken, zoals rivaliteit tussen lokale bendes en opjutgedrag op sociale media.



