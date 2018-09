Verdachte gearresteerd voor Zweedse kroonjuwelenroof

Gouverneur Cuomo verslaat actrice-activiste Nixon in voorverkie­zing New York

5:29 Gouverneur Andrew Cuomo van New York heeft Sex & The City-actrice Cynthia Nixon verslagen in de voorverkiezingen voor de Democratische partij voor de gouverneursverkiezingen later dit jaar. Als hij die verkiezingen uiteindelijk ook wint, begint Cuomo aan zijn derde termijn als gouverneur van de staat New York.