‘Verdachte bommenmaker Lockerbie-ramp in Amerikaanse cel’

Dat meldt de BBC op basis van de Schotse autoriteiten. Het is de bedoeling dat hij in de VS wordt berecht.

Door de ramp kwamen 270 mensen om het leven, onder wie veel Amerikanen. De Verenigde Staten klaagden deze Abu Agila Masud twee jaar geleden aan omdat hij beweerde een sleutelrol te hebben gespeeld bij de bomaanslag op 21 december 1988. De verdachte is een Libische inlichtingenofficier. Vorige maand werd gemeld dat Masud was ontvoerd door een Libische militie. Dat voedde speculaties dat hij zou worden overgedragen aan de VS om daar terecht te staan, aldus de de Britse omroep.

Een speciale Schotse rechtbank, die zitting had in Nederland, veroordeelde in 2001 de Libische inlichtingenofficier Abdel Basset al-Megrahi tot levenslang voor de aanslag. Hij zou hebben samengewerkt met anderen, maar die zijn nooit geïdentificeerd. Al-Megrahi werd in 2009 vrijgelaten omdat hij aan kanker leed. Hij stierf in 2012 in Libië.

Op weg naar New York

De vlucht van Pan Am was in 1988 vanuit Londen op weg naar New York toen de bom ontplofte. Alle 259 passagiers en bemanningsleden kwamen om. In Lockerbie kwamen nog eens 11 mensen om nadat wrakstukken hun huizen vernietigden.

