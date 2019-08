Verdachte (22) aangehouden na explosie Deense belastingdienst

Een 23-jarige Zweedse metgezel wordt nog gezocht. Tegen de man is een internationaal aanhoudingsbevel uitgevaardigd. Beide mannen worden ervan verdacht achter de explosie te zitten bij het kantoor van de Deense belastingdienst. Afgelopen nacht waren er invallen op verschillende adressen in Zweden. Daarbij is onder meer een auto in beslag genomen, die waarschijnlijk bij de aanslag is gebruikt.

Een persoon raakte lichtgewond door de explosie in het pand. De voorkant van het gebouw liep forse schade op. Ramen en glazen deuren werden verbrijzeld. Volgens de politie was er sprake van een opzettelijke aanval, die specifiek tegen het gebouw was gericht.



In Kopenhagen zijn sinds februari nog acht andere explosies geweest. Afgelopen zaterdag was er nog een ontploffing in de Deense hoofdstad in de buurt van een politiebureau. Hierbij vielen geen slachtoffers. De politie ging ook hier uit van een gerichte aanval. Volgens verschillende getuigen rende de dader na de ontploffing op hoge snelheid weg. Of er een verband is tussen de explosies, is niet bekend.