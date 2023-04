Verdacht overlijden van meisje (10) in Duits kindertehuis: ‘Onderzoek focust op drie tieners’

Met video Trump na zijn voorgelei­ding: ‘Enige wat ik heb gedaan is ons land verdedigen’

Uren nadat de voormalige Amerikaanse president Donald Trump voor de rechtbank in New York was verschenen, stond hij in Florida zijn aanhangers te woord. ,,Ik had dit nooit voor mogelijk gehouden in Amerika. De enige misdaad die ik heb begaan, is dat ik ons land zonder angst heb verdedigd tegen degenen die het willen vernietigen’’, zo verklaarde hij.