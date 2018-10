Verbod steeds dichterbij: ‘Straks meer plastic dan vissen in de zee’

Het zijn cijfers om een beetje misselijk van te worden. Vanaf het moment dat plastic serieus in productie werd genomen, in de jaren 50, is er 8 miljard ton uit de fabrieken gekomen. Dat is een 8 met 12 nullen. Daarvan is vervolgens 6 miljard ton na gebruik (vaak maar één keer) weer weggegooid. Dat komt op vuilnisbelten terecht, maar ook in het milieu: gewoon op straat, in de berm naast een stoplicht, in het riool en ook in slootjes, rivieren, zeeën en oceanen.

Al een paar jaar geleden, zo vertelt de Deense Margrete Auken van de Europese Groenen, werd er aangeklopt bij verantwoordelijk Eurocommissaris Frans Timmermans. ,,Die reageerde toen een beetje mopperig, zo van: hoezo flesjes en rietjes, wat stelt dat nou voor? Maar uiteindelijk heeft de Europese Commissie onder publieke druk toch een U-bocht gemaakt. In mei van dit jaar lag er een heel behoorlijk voorstel voor het terugdringen en verbieden van wegwerpplastic. En waar we deze week over gaan stemmen, is zelfs nog iets beter dan dat.”

Stranden

Hoe weet je nou precies wat het meest vervuilend is? Nou, heel simpel: ga maar eens op de stranden kijken. Je ziet dan al snel dat 80 tot 85 procent van het afval (in elk geval in Europa) van plastic is. Volgens een globale berekening kost het opruimen daarvan de Europese economie elk jaar tussen de 259 en 695 miljoen euro. Maar dat is nog niet het ergste, zeggen ze in Brussel. Wat veel erger is, is dat een plastic zakje bijvoorbeeld gemiddeld maar 15 minuten wordt gebruikt, maar dat het wel 1000 jaar kan duren voordat het is afgebroken. Weg met die troep, dus.

Het voorstel waar nu over wordt gestemd, gaat niet over alle plastic. Dat hoeft ook niet, schrijft de opsteller ervan, de Belgische Frédérique Ries (van de Liberalen). Ze is niet tegen plastic, vaak is plastic nodig en onontbeerlijk, bijvoorbeeld voor het vers houden van producten. Maar ze is wel tegen plastic dat er voor bedoeld is om maar één keer te worden gebruikt: ,,Onze wegwerpmaatschappij verandert onze oceanen in een vuilnisbak. 85 procent van alle afval in zee is plastic. De helft daarvan is wegwerpmateriaal, een kwart zijn visnetten. Elk jaar komt er in Europese wateren 15.600 tot wegwerpplastic bij. En ongeveer nog 135.000 ton ander plastic. Als we niks doen, hebben we in 2050 meer plastic dan vis in onze zeeën.”

Top 10

Dit voorstel gaat ook niet over alle wegwerpplastic. Er is een top 10 samengesteld van de spullen die het meest op onze stranden werden aangetroffen. Plastic flessen (en doppen) en sigarettenfilters voeren de lijst aan. Andere boosdoeners: wattenstaafjes, eetstokjes, bestek, borden, rietjes, roerstaafjes, stokjes waar je een ballon aan kunt vastmaken.

De laatste groep moet totaal verboden worden, vindt Ries. Ze treft hierin een medestander in Bas Eickhout van GroenLinks: ,,Het gebruiken van wegwerpplastic waarvoor we allang goede alternatieven hebben, is niet meer van deze tijd.” Voor de flesjes geldt dat die in de toekomst voor zeker 25 procent uit hergebruikt materiaal moeten bestaan. Veel fabrikanten hebben hiervoor hun medewerking al toegezegd. Wat de sigarettenfilters betreft, moet de helft in 2025 vervangen zijn door milieuvriendelijk materiaal, en 80 procent in 2030. De bedoeling is dat uiteindelijk alle filters worden vervangen.

Op onderstaande kaart zie je in welke landen plastic tasjes in de ban zijn gedaan.

Blij

De groene oppositie in het parlement is blij met het voorstel. ,,Zeker omdat de plasticindustrie hoofdzakelijk aan onze kant staat”, zegt Margrete Auken. ,,En ook omdat de Oostenrijkers hiermee heel graag eind dit jaar hun voorzitterschap van de EU willen afsluiten.”