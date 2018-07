'Verblijft in Belgische cel komt neer op foltering'

'Hamas en Israël sluiten bestand in Gaza'

1:15 Israël en Hamas hebben een bestand afgesproken in de Gazastrook. De islamitische groepering maakte het staakt-het-vuren zaterdagmorgen bekend. ,,Met hulp van Egypte en de Verenigde Naties is het gelukt om de rust te herstellen tussen de twee partijen in Israël en Gaza. We hopen dat het standhoudt", liet Hamas-woordvoerder Fawzi Barhoumeen weten.