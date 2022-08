Verbijstering om plotse dood Nienke (29) en haar vriend Bob (31) in Colombia: 'Diep geraakt’

Het verliefde stel kwam afgelopen zaterdag voor een korte vakantie aan in Cartagena, de populaire toeristenplaats in het noordwesten van Colombia. De twee raakten in hun hostel onwel nadat ze maandagavond in een restaurant vis hadden gegeten. Het stel werd zo ziek dat het personeel zich genoodzaakt voelde om een arts te waarschuwen. Die constateerde dat de klachten alsmaar erger werden, waarop werd besloten om de Amsterdammers met spoed naar een kliniek in de buurt te brengen.

De directeur van de kliniek zei dat de twee een hoge bloeddruk hadden, maagklachten en in een soort shock verkeerden. De artsen zetten alles op alles om hun levens te redden, maar hulp mocht niet meer baten. De vrouw overleed laat op de avond, de man kwam de volgende ochtend te overlijden.

,,De zorg van onze kliniek was volledig gericht op het verhelpen van hun ernstige klachten, maar hun toestand verslechterde snel. De oorzaken en omstandigheden zijn een kwestie van onderzoek voor de autoriteiten”, zegt Javier Hernández, medisch directeur van de kliniek, tegen het Colombiaanse radiostation BLU Radio.

Onder familieleden en bekenden van de twee slachtoffers is de verbijstering enorm. ,,Als medewerkers zijn we diep geraakt door dit tragische overlijden”, meldt KWC Culemborg, de voormalige school van Nienke, in een verklaring. ,,Iedereen die zich haar herinnert kent haar als een spontane en geweldig leuke leerling. Onze gedachten gaan uit naar familie en geliefden en andere nabestaanden. We wensen hen veel sterkte bij het dragen van dit grote verlies.”

Sommige lokale media suggereren dat de Nederlanders te veel alcohol zouden hebben gedronken, maar dat blijkt niet te kloppen, de autoriteiten gaan uit van voedselvergiftiging. De Nederlandse ambassade in Bogotá is op de hoogte gebracht van het drama. De honorair consul staat in contact met de familie van de overleden toeristen en biedt consulaire hulp. De lichamen worden zo snel mogelijk naar Nederland gerepatrieerd. Op de Colombiaanse televisie wordt de dood van de twee Nederlandse toeristen breed uitgemeten.

Dominicaanse Republiek

De dood van het Amsterdamse stel doet denken aan het tragische overlijden van een echtpaar uit Voorburg tijdens hun huwelijksreis naar de Dominicaanse Republiek. Dit gebeurde in de zomer van 2016. Het vermoeden bestond destijds dat het echtpaar is overleden na het eten van geïnfecteerde vis. Uit de sectie kwamen wel aanwijzingen voor een ernstige darminfectie naar voren, de precieze doodsoorzaak bleef echter onduidelijk. Het kon de vis zijn, maar ook een bacterie.

Omdat het opvallend was dat twee gezonde jonge mensen zo snel achter elkaar konden overlijden, deed de politie toentertijd zeer uitgebreid onderzoek. Zo waren onder meer alle betrokken artsen, politiemensen en medewerkers van het resort bevraagd. Ook was op de kamer van het echtpaar gekeken. Dit alles leverde geen aanwijzingen op voor een misdrijf. Een patholoog en een toxicoloog van het Nederlands Forensisch Instituut deden ook onderzoek, maar ook zij troffen geen uitwendig letsel aan dat wees op een misdrijf.