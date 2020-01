Verbijstering en begrip over Megxit: ‘Harry wil gewoon weer Harry zijn’

De speculaties over de toekomstplannen van het veelbesproken duo zijn niet van de lucht. Zo zouden ze door deze stap mogelijk meer vrijheid krijgen om de commerciële kant op te gaan. Tv-shows, boekdeals, verbintenissen met merken: er zullen eindeloos veel partijen geïnteresseerd zijn om in zee te gaan met Harry en Meghan.



Bij hun huwelijk in mei 2018 werd duidelijk hoe groot de wereldwijde interesse was in het stel: duizenden journalisten kwamen naar Windsor, tv-studio’s werden speciaal uit de grond gestampt en de grote Amerikaanse tv-zenders vlogen honderden mensen in. Harry en Meghan hebben de X-Factor, zoveel is duidelijk.