Verbijsterend interview door van ontucht beschuldigde prins Andrew

Update Eerste verjaardag Gele Hesjes: rellen en meer dan 150 arresta­ties in Parijs

16 november De eerste verjaardag van de ‘Gele Hesjes’ is in Parijs uitgedraaid op rellen. Deelnemers aan de onlusten, van wie er veel in het zwart gekleed waren en hun gezicht bedekt hielden, vernielden de gevel van een bankfiliaal, staken enkele auto’s en vuilnisbakken in brand en smeten straatstenen en flessen naar de oproerpolitie. In de Franse hoofdstad zijn tot halverwege vanavond bijna 150 mensen opgepakt voor de onlusten.