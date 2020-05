Venezuela arresteert 13 ‘terroristen’ onder wie twee Amerikanen

In Portugal mogen de surfers weer het water in, en die kans grijpen ze meteen

4 mei Tientallen surfers in het Portugese kustplaatsje Ericeira zetten vanochtend vroeg hun wekker om voor het eerst in zes weken weer de golven in te gaan. Het enige Europese wereldsurfreservaat zat, net als de rest van Portugal, op slot vanwege het coronavirus. ,,Alleen al het gevoel om weer even dat zoute water in te mogen is onbeschrijflijk.”