Venezolaanse oppositieleider Guaidó daagt Maduro uit en reist naar Colombia

Crisis VenezuelaDe Venezolaanse oppositieleider en zelfverklaard interim-president van het land Juan Guaidó heeft vrijdag het verbod van het Hooggerechtshof naast zich neergelegd om het land te verlaten en is afgereisd naar de Colombiaanse kant van de grens. Daar was een concert aan de gang om geld in te zamelen voor de noodlijdende bevolking van Venezuela en humanitaire hulp in het land toe te laten.

Guaidó, die inmiddels steun kreeg van een vijftigtal landen, ontmoette op het podium in Cúcuta de Colombiaanse regeringsleider Ivan Duque. Enkele tienduizenden mensen woonden het megaconcert bij op de Tienditas-brug, die de grens vormt tussen Venezuela en Colombia. Enkele honderden meters verderop, aan de andere kant van de grens, was in Venezuela een tegenconcert aan de gang, vóór president Nicolas Maduro.

Guaidó wil zaterdag samen met de oppositie en hulporganisaties grote hoeveelheden hulpgoederen het land binnenbrengen vanuit Brazilië en Colombia. Maduro heeft de grensovergangen met die landen gesloten, maar Guaidó is vastberaden de blokkades te omzeilen of te breken.

Kritiek

Venezuela Aid Live, een driedaags muziekfestival dat nog tot en met zondag duurt, is een initiatief van de Britse miljardair Richard Branson. Hij verwachtte zo'n 250.000 toeschouwers. Branson, oprichter van de luchtvaartmaatschappij Virgin, zegt dat hij via internet 100 miljoen dollar aan giften wil ophalen voor de bevolking van Venezuela. Het olierijke land wordt geconfronteerd met de ergste economische en humanitaire crisis uit de geschiedenis, een gevolg van een falend economisch beleid van Caracas, corruptie en zelfverrijking. De VS kondigden inmiddels al zware economische en financiële sancties af tegen het land.

Er is ook kritiek op het evenement, zoals van Roger Waters, de voormalige zanger-bassist van de groep Pink Floyd. Volgens hem wordt het evenement gesteund door de Verenigde Staten, die de socialistische regering in Venezuela ten val wil brengen, en heeft het ,,niets te maken met humanitaire hulp’’. Op het programma staan verschillende Latijns-Amerikaanse artiesten, zoals Luis Fonsi. Er waren geruchten dat ook grotere namen, zoals de Frans-Spaanse artiest Manu Chao of de Britse muzikant Peter Gabriel, zouden deelnemen. Maar die berichten bleken vals.

Guaidó beweerde tegenover de pers vrijdagavond dat hij tijdens zijn overtocht naar Colombia medewerking kreeg van het Venezolaanse leger. Daarmee daagde hij Maduro, die prat gaat op de steun van de militairen, voor een tweede keer uit.

Leger schiet op inheemse bevolking

Eerder vrijdag vielen nabij de grens tussen Venezuela en Brazilië twee doden toen Venezolaanse militairen het vuur openden op de lokale bevolking die probeerde te voorkomen dat regeringstroepen de grens sloten. Maduro sloot donderdag de grens met Brazilië om te voorkomen dat hulpgoederen Venezuela worden binnengebracht.

Het incident vond plaats bij Kumarakapay in het zuidoosten van Venezuela, zo'n tachtig kilometer verwijderd van Pacaraima, de grensovergang met Brazilië. Inheemse Pemon-indianen probeerden Venezolaanse militairen die op weg waren naar de blokkade bij de Braziliaanse grens, tegen te houden. Daarop begon het leger te schieten, waardoor de twee, een echtpaar, om het leven kwamen. Vijftien anderen raakten gewond.

,,De militairen begonnen te schieten. Ze gebruikten geen traangas of hagel’’, verklaarde een lid van de oppositie in het parlement. ,,Maar ze moesten zich terugtrekken omdat de inheemse gemeenschap fel protesteerde en de controle over het gebied behield.’’

De Venezolaanse president Nicolás Maduro publiceerde later op social media een boodschap waarin hij zegt het leger ,,volledig te steunen’’.

Een ambulance brengt gewonden naar het ziekenhuis na het incident aan de grens met Brazilië.

