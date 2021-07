Vele gewonden nadat minibus op Capri in ravijn stort op strandtent, chauffeur overleden

Duikers vinden Griekse begraaf­plaats in verzonken Egyptische stad

19 juli Een duikteam van een Frans-Egyptische onderzoeksmissie heeft een klassieke Griekse begraafplaats en een oorlogsschip uit de oudheid gevonden in de verzonken Egyptische havenstad Thônis-Heracleion. Het schip en de begraafplaats zijn eeuwen oud en de vondst zegt iets over het leven in de stad.