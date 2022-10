Veiligheidssituatie Burkina Faso verslechterd, reisadvies naar rood

De veiligheidssituatie in Burkina Faso is verslechterd. Daarom heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken het reisadvies voor de republiek in West-Afrika aangepast.

Voor het gebied gold een oranje reisadvies, maar dat is nu voor het hele land rood. ‘Wat uw situatie ook is: ga er niet naartoe', is de boodschap van het ministerie.

Door een conflict binnen de politiek-militaire top, is het sinds een aantal dagen zeer onrustig in Ouagadougou en andere delen van het land. Legerkapitein Ibrahim Traore heeft de militaire leider Paul-Henri Damiba afgezet, de regering ontbonden en de grondwet opgeschort, zei hij in een verklaring die vrijdagavond op de nationale televisie is voorgelezen.

Volgens Traore heeft een groep militairen besloten Damiba te verwijderen omdat hij niet in staat is gebleken de opstand van islamitische militanten in het land te beteugelen. Hij kondigde aan de grenzen voor onbepaalde tijd te sluiten en alle politieke en maatschappelijke activiteiten op te schorten.

Bij de Franse ambassade brak gisteren brand uit. Ook werd er geschoten rond de ambassade in de hoofdstad Ouagadougou. Traore, de zelfverklaarde leider van het land, had gezegd dat de afgezette president Damiba vanuit daar een nieuwe staatsgreep zou organiseren.

‘Oorlog die Burkina Faso niet nodig heeft’

Volledig scherm De zelfverklaarde nieuwe leider van Burkina Faso, Ibrahim Traore, zwaait als hij bij de nationale televisie aankomt in een gepantserd voertuig in Ouagadougou. © REUTERS Volgens Traore heeft Damiba nu onderdak gevonden bij de Franse ambassade en zou hij werken aan een terugkeer. Frankrijk ontkent dit met klem en zegt niets te maken te hebben met de recente ontwikkelingen. Damiba zou ook niet op de ambassade zijn geweest.



Damiba zelf kwam zaterdagavond ook met een verklaring, waarin hij zei dat hij niet bij de Fransen was. De president riep Traore op om ‘weer bij zinnen’ te komen en te stoppen met deze ‘oorlog die Burkina Faso niet nodig heeft'.



Na de woorden van Traore werd het wel onrustig rond het Franse gebouw. Honderden mensen verzamelden zich om te protesteren tegen de invloed van Frankrijk in Burkina Faso. Ze gooiden met stenen en net als in andere delen van de stad waren schoten te horen. Voor zover bekend zijn er geen gewonden.

Sterk afgeraden

Het luchtruim en de grenzen zijn gesloten. In Ouagadougou is een avondklok ingesteld van 21.00 tot 5.00 uur. ‘Blijf zoveel mogelijk thuis of in uw hotel en zorg voor voldoende voorraad. Verplaatsingen worden sterk afgeraden. Vermijd bijeenkomsten en demonstraties en blijf uit de buurt van overheidsgebouwen', aldus het reisadvies.

Wie toch afreist naar het land, doet dat op eigen verantwoordelijkheid. Het ministerie van Buitenlandse Zaken helpt dan niet als er problemen ontstaan.

Tweede staatsgreep dit jaar

Het is voor de tweede keer dit jaar dat er een staatsgreep is gepleegd in het land. Op 24 januari nam een militaire junta onder leiding van kolonel Paul-Henri Sandaogo Damiba de macht over. De staatsgreep werd toen verwelkomd door de meeste inwoners, die het zat waren dat de regering van voormalig president Roch Kaboré niet in staat was islamitische militanten in bedwang te houden die in de voorbije jaren duizenden burgers hebben gedood en grote delen van het noorden en oosten hebben ingenomen.

Deze week waren in steden in Burkina Faso demonstraties tegen het leger. In zijn eerste verklaring na de machtsovername in januari beloofde Damiba de veiligheid te herstellen. De aanvallen in het verarmde West-Afrikaanse land zijn echter verergerd en het leger is in een staat van wanorde. De achterban, die Damiba in januari nog steunde, zou gefrustreerd zijn geraakt vanwege het gebrek aan vooruitgang.

