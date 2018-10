Veertien kinderen gewond na steekincident op Chinese kleuterschool

UpdateEen 39-jarige vrouw heeft in een kleuterschool in de Chinese stad Chongqing meerdere kinderen neergestoken. Volgens de politie in Chongqing zijn veertien kinderen gewond geraakt door de aanval, zo meldt de Chinese televisiezender CGTN. Het is nog onduidelijk hoe de kinderen eraan toe zijn.

De vrouw - volgens de BBC met de voornaam Liu - zou rond half tien vanochtend het terrein van de kleuterschool in de stad in het midden van China zijn opgelopen met een keukenmes. Daarna begon ze gelijk op de speelplaats op kinderen in te steken. Ze werd overmeesterd door medewerkers en beveiligers.

De politie heeft de vrouw inmiddels gearresteerd. Het is onbekend wat haar motief is. Via sociale media spreekt de politie tegen dat twee kinderen zouden zijn overleden na de aanval.

Vaker

China heeft de laatste jaren vaker te maken gehad met dit soort incidenten, vaak aangericht door verwarde mensen. In juni viel een man bij een school in Sjanghai drie jongens en een moeder aan met een keukenmes. Twee van de kinderen kwamen om het leven. De man was werkloos en wilde ‘wraak nemen op de maatschappij'.

In diezelfde stad stak een vrouw in augustus 2011 acht kinderen neer op een crèche. De vrouw was er werkzaam en had psychische problemen.