Veertien doden door schietpartij in kroeg in Zuid-Afrika

Cooper (8) verlamd vanaf zijn middel na schietpar­tij op 4 juliparade: ‘Hij vecht zo hard als hij kan’

Een 8-jarig slachtoffer van de schietpartij op de 4 juliparade in Highland Park is verlamd vanaf zijn middel. ,,Het is nog maar de vraag of Cooper Roberts ooit weer zal kunnen lopen. Hij vecht nu zo hard als hij kan”, stelt een woordvoerder van de familie bij CNN.

8 juli