Veerboot redt zwemmende migrant van verdrinkingsdood in Kanaal

VIDEO Demonstra­tie in Hongkong wordt grimmiger: Agenten schieten demonstran­ten neer

11:14 In Hongkong is een demonstrant zwaargewond geraakt nadat hij door een politieman van dichtbij werd neergeschoten. Beelden van het incident werden op veel media getoond. De gewonde ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De politie bevestigt dat de betoger is neergeschoten en wordt geopereerd.