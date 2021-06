Vaticaan niet blij met wet tegen haatzaaien en homofobie: ‘damt vrijheid van meningsuiting in’

update/video Automobi­list rijdt in op toeschou­wers Pri­de-parade Florida: één dode, geen opzet

21 juni Een automobilist is zaterdagavond aan het begin van de Pride-parade in Wilton Manors, in de Amerikaanse staat Florida, ingereden op toeschouwers. Daarbij is één dode gevallen. Een ander raakte ernstig gewond. Er is geen sprake van kwade opzet.