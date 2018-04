Vastgebonden, verkracht en getreiterd met sadistisch ‘spelletje’: de dodelijke slachtoffers van de Golden State Killer

De Golden State Killer sloeg meestal op dezelfde manier toe: hij wachtte eerst tot de bewoners gingen slapen, vervolgens drong hij gemaskerd en gewapend hun woning binnen. Soms maakte de dader er ook een sadistisch ‘spelletje’ van. Hij bond bijvoorbeeld de man des huizes vast en legde enkele borden of bekers op zijn rug. Als hij iets op de grond hoorde vallen, zouden hij en zijn vrouw vermoord worden. Intussen werd de dame in kwestie verkracht.



Dat de vermoedelijke dader achter tralies zit, is een grote opluchting voor de nabestaanden. De zus van de vermoorde Keith Harrington zegt dat ze hem al vier jaar eerder over de vloer kreeg. “Hij bedreigde mij met een slagersmes en bond mij en mijn zoon van drie jaar vast”, aldus Jane Carson-Sandler (72). “Toen hij nadien mijn enkels losmaakte, wist ik dat hij me zou verkrachten. Na de daad legde hij mijn kind opnieuw naast mij in bed. Ik vraag me na al die jaren nog altijd af hoelang hij me toen al aan het volgen was. Het is fijn om te weten dat hij nu in de cel zit.”