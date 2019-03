Vastgebonden jongen (13) gekaapte bus voorkwam een ramp

Moeder keek toe hoe dochter werd verkracht, vermoord en in stukken gehakt

9:41 ,,Ik kan je niet meer helpen’’, zei Sara Packer tegen haar dochter Grace, nadat haar vriend Jacob Sullivan het meisje in gezicht stompte. ,,Dit is je leven nu.’’ Graces moeder keek toe, terwijl Sullivan het meisje verkrachtte en vermoordde. Het lichaam werd maandenlang in kattenbakvulling bewaard, daarna in stukken gehakt en gedumpt in een afgelegen bosgebied.