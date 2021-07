Vanaf dinsdag weer strengere inreisregels voor Duitsland

Alle reizigers die de laatste tien dagen verbleven in een hoogrisicogebied, moeten zich voor binnenkomst in Duitsland registreren op het toegangsportaal van de Bondsrepubliek. Deze registratieplicht geldt niet voor grensverkeer (mensen die minder dan 24 uur in Duitsland blijven) en voor mensen die minder dan 72 uur in een hoogrisicogebied waren voor bezoek aan naaste familie (ouders, kinderen), echtgeno(o)t(e) of levenspartner die niet tot hetzelfde huishouden behoort of voor de uitoefening van een gedeelde voogdij.