Van vals paspoort tot plaksnor: Marechaussee onderschept honderden illegale migranten

Priester in levensge­vaar na schietpar­tij in Lyon, verdachte opgepakt

31 oktober Een Grieks-orthodoxe priester is vanmiddag neergeschoten voor zijn kerk in het Zuid-Franse Lyon. De dader maakte zich uit de voeten. Een verdachte kon later worden aangehouden, is van een bron bij de politie vernomen. Die kon nog niet zeggen of de verdachte de dader is.