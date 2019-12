Van pedo verloste Marvin (15) herenigd met moeder: ‘Ik herkende hem niet meer’

Het moment waarvan Manuela B. uit het Duitse Duisburg tweeënhalf jaar droomde, werd afgelopen weekend realiteit: ze kon haar vermiste zoon Marvin weer in de armen sluiten. De politie vond de tiener vrijdag toevallig tijdens een huiszoeking bij een kinderpornoverdachte (44). Hoewel haar blijdschap geen grenzen kende, was het weerzien compleet anders dan de moeder zich had voorgesteld. ,,De jongen die ik zag, deed me denken aan de spreuk over een gebroken man’’, zegt in een interview met de West-Deutsche Allgemeine Zeitung.

Moeder en zoon zagen elkaar zaterdag tien minuten in de kliniek waar de jongen lichamelijk en psychisch wordt onderzocht. Het weerzien vond plaats onder toezicht van een therapeute. ,,Marvin viel me in mijn armen en bleef me maar omhelzen. Hij was bijna twee koppen groter dan ik en wilde me niet meer loslaten en ik hem ook niet.’’ Manuela B. probeerde zich tweeënhalf jaar voor te stellen hoe het zou zijn om weer herenigd te worden met Marvin.

Hoe goed dat ook voelde, ze schrok naar eigen zeggen flink. ,,De jongen in de kliniek herinnerde me totaal niet aan mijn zoon.’’ Marvin had een gezwollen hoofd zo groot als een pompoen, schreef de vrouw zondag op haar Facebookprofiel. ,,Hij zegt dat hij vrijwillig in de woning verbleef, maar dat geloof ik niet. Ik ben weliswaar geen psycholoog maar denk dat zich in zijn hoofd zoiets als een Stockholm-syndroom ontwikkelde (psychologisch verschijnsel waarbij gijzelaar sympathie krijgt voor gijzelnemer, red.) en dat hij rustig werd gehouden met verdovende middelen.’’

Stiefvader Michael B. verklaarde tegenover de Duitse zender RTL dat hij niet aanwezig mocht zijn bij het weerzien. Zijn vrouw en hij wilden aanvankelijk alleen met Marvin spreken maar dat verzoek werd afgewezen. ,,De therapeute vertelde dat het eerste contact in haar aanwezigheid moest plaatsvinden.’’ Ook de stiefvader gelooft niet dat de jongen vrijwillig in de woning verbleef.

De tiener verkeerde volgens de politie in ‘slechte toestand’ toen agenten hem bevrijdden uit een kast waarin hij zich, al dan niet uit vrije wil, had verstopt uit angst voor ontdekking. De jongen zag er slecht verzorgd uit en had lange vingernagels. Die uiterlijke sporen van verwaarlozing waren zaterdag verdwenen, zei Manuela B. Haar moederhart brak toen ze vernam dat haar zoon op het moment van zijn ontdekking nog dezelfde kleren droeg als bij zijn verdwijning, op 11 juni 2017. Ze overhandigde hem tijdens het weerzien enkele in de haast gekochte kleren en wil voor de kerst nog uitgebreid gaan shoppen om haar zoon volledig in het nieuw te steken. ,,Hij wil zwarte kleding en die krijgt hij ook’’, aldus Manuela B.

Veroordeeld

De politie viel vrijdag binnen in de woning waar Marvin verbleef in Recklinghausen, zo’n 50 kilometer ten noordoosten van Duisburg, omdat de 44-jarige bewoner werd verdacht van bezit van kinderporno. Of die ook werd gevonden, is nog onduidelijk. Onderzoek van de gegevensdragers van de veertiger moet daar uitsluitsel over geven.

Het Openbaar Ministerie (OM) in Bochum verklaarde gisteren tegenover de regionale nieuwssite Der Westen dat de veertiger vorig jaar veroordeeld werd voor het bezit van kinderporno maar er met een voorwaardelijke straf en een proeftijd vanaf kwam.

De man is zaterdag aangehouden op verdenking van ernstige zedendelicten. Details daarover wilde het OM niet geven. Een antwoord op de vraag of Marvin het slachtoffer werd van de vermeende zedendelinquent evenmin. Zowel politie als het OM verklaarden vrijdag dat er geen aanwijzingen waren die doen vermoeden dat de jongen tegen zijn wil werd vastgehouden. Hij zou al langere tijd in de woning zijn verbleven. Aanwijzingen voor betrokkenheid van mededaders, -plichtigen of andere andere verdachten zijn er niet.