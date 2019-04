Van omkoping verdachte oud-president Peru pleegt zelfmoord

Vanzelf­spre­kend wordt de No­tre-Da­me volledig herbouwd

7:04 Kerken en kathedralen zijn in de loop der eeuwen uitgebrand en ingestort, maar even zo vaak weer herbouwd. Denk in eigen land aan de Rotterdamse Sint-Laurenskerk. Maar ook voor Frankrijk is de ramp in Parijs geen unicum, weet Cas van Houtert.