Van moord op Nederlander verdachte Keniaanse ‘trekt trukendoos’ open om vrij te komen: ‘Eerder al getrouwd met zijn broer’

Een bizarre ontwikkeling in het onderzoek naar de in Kenia vermoorde Herman Rouwenhorst (55) uit Apeldoorn. Zijn Keniaanse echtgenote, die de moord zou hebben beraamd, beweert nu dat ze eerder is getrouwd met de broer van haar overleden man en zelfs een kind met hem kreeg. Die broer lacht het verhaal weg. ,,Ze heeft een huwelijksakte vervalst’’, zegt hij tegen deze nieuwssite.

De verklaring van de Keniaanse verbaast Willem Rouwenhorst allerminst. ,,Bij het opruimen van de spullen van mijn broer, een maand geleden in zijn woning, vond ik allerlei vervalste papieren waaronder een huwelijksakte. Daarin las ik tot mijn grote verbazing dat ik getrouwd was geweest met Riziki Cherono en zelfs een kind bij haar verwekte.’’ De Apeldoorner zag naar eigen zeggen al snel dat het document een vervalsing was van de Keniaanse huwelijksakte van zijn broer. ,,Ze had er gewoon iets overheen geplakt en wat gefotoshopt.’’

Rouwenhorst bracht de vervalste documenten naar eigen zeggen naar de politie. Ze spraken af dat ze er niks over naar buiten zouden brengen in afwachting van het onderzoek. Dat belandde vorig weekend in een stroomversnelling met de arrestatie van twee voormalige medewerkers van de vermoorde Nederlander. Een van hen bekende dat diens echtgenote een “mooie beloning” in het vooruitzicht had gesteld voor het vermoorden van haar man.

Erfenis

De bekentenis bracht de weduwe verder in het nauw. Ze zit vast op verdenking van het beramen van de moord, maar ontkent. Bij de behandeling van haar verzoek om te worden vrijgelaten op borgtocht, op donderdag, verklaarde ze volgens Keniaanse media eerder is getrouwd met de broer van haar echtgenoot die volgens haar ook een kind bij haar verwekte. Ogenschijnlijk een poging om haar vermeende motief - het erven van alle bezittingen van haar echtgenoot - onderuit te halen.

Quote Ik ben in Nederland getrouwd en heb hier kinderen. Hoe zou ik met haar hebben kunnen trouwen en een kind verwekken terwijl ik hier zit en vooral ook, waarom zou ik dat doen? Willem Rouwenhorst

Willem Rouwenhorst had naar eigen zeggen al verwacht dat de Keniaanse “vroeg of laat” met de bewuste huwelijksakte op de proppen zou komen. Hij gaat ervan uit dat het gerecht ook zal vaststellen dat het document vervalst is. ,,Ik ben in Nederland getrouwd en heb hier kinderen. Hoe zou ik met haar hebben kunnen trouwen en een kind verwekken terwijl ik hier zit en vooral ook, waarom zou ik dat doen?’’, klinkt het vol ongeloof door de telefoon.

Zijn broer wilde scheiden van zijn Keniaanse vrouw. Die heeft volgens de wetgeving van het Afrikaanse land dan recht op de helft van zijn bezittingen. ,,Als ze schuldig wordt bevonden, krijgt ze niks en gaat alles naar de twee Keniaanse en de twee Nederlandse kinderen van mijn broer’’, aldus Willem Rouwenhorst.

Rammelende verklaring

Cherono werd eind juni gearresteerd als vermeende opdrachtgeefster, nadat ze een ‘rammelende verklaring’ had afgelegd. Volgens de vrouw drongen vijf mannen met capuchonsweaters - aanvankelijk was sprake van zes - het appartement in Shanzu binnen. Rouwenhorst en zij bevonden zich volgens haar in de slaapkamer. De indringers eisten niks, maar bevolen de Keniaanse de kamer te verlaten. Drie mannen bleven in de woning, twee dwongen haar mee te gaan naar de parkeerplaats en in haar auto te stappen, verklaarde Riziki Cherono tegenover de politie.

Ze moest naar eigen zeggen plaatsnemen op de achterbank, waarna een van de mannen haar handen vastbond met een stuk touw. De andere man kroop achter het stuur. ‘Terwijl hij reed zorgde de andere ervoor dat ik stil bleef op de achterbank’, citeren Keniaanse media uit de verklaring. De bestuurder reed volgens de vrouw in de richting van het Serena Beach Hotel, zo’n 300 meter verderop. Daar alarmeerde ze met haar hulpgeroep iemand die haar bevrijdde.

Eigendommen

Herman Rouwenhorst (55) zou naar Keniaanse begrippen ‘multimiljonair’ zijn geweest met eigendommen in vier gebieden aan de toeristische kust ten noorden van Mombasa. Volgens de Keniaanse kwaliteitskrant The Standard bezat hij ook verschillende uitgaansgelegenheden in de regio’s Mombasa en Kilifi, zo’n 70 kilometer noordelijker.

De Nederlander emigreerde zes jaar geleden naar Kenia, nadat hij tijdens een vakantie verliefd was geworden op een Keniaanse. Met haar kreeg hij twee kinderen. In Nederland laat hij drie kinderen na uit een eerdere relatie. Rouwenhorst runde met zijn broer dertig jaar een houthandel in Apeldoorn. Hij was geen mede-eigenaar meer, maar kwam elk jaar wel een aantal weken over.

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: