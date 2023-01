Van misbruik verdachte Australische kardinaal George Pell (81) overleden

De Australische kardinaal George Pell is dinsdag op 81-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn privésecretaris bekend gemaakt. Pell was de hoogste ambtenaar in het Vaticaan die werd vervolgd wegens seksueel misbruik.

Pell zou dinsdagnacht in een ziekenhuis in Rome aan een hartstilstand zijn overleden. Het aartsbisdom Sydney heeft nog geen officiële verklaring afgegeven. Volgens het Vaticaanse persbureau EWTN was zijn dood te wijten aan complicaties na een heupoperatie.

De kardinaal werd in 2019 in Australië veroordeeld voor het seksueel misbruik van twee koorknapen in de jaren 90. Hij kreeg daarvoor zes jaar celstraf opgelegd. Pell ontkende de beschuldigingen. Ook zijn hoger beroep werd echter verworpen, waarna hij naar de Hoge Raad stapte. Die sprak hem in 2020 alsnog vrij. Hij bracht in totaal 13 maanden in de gevangenis door.

De reputatie van Pell bleef aangetast door het schandaal over seksueel misbruik. Een commissie die onderzoek deed naar het misbruik in de Australische katholieke kerk concludeerde in datzelfde jaar dat Pell op de hoogte moet zijn geweest van geestelijken die kinderen in de jaren zeventig misbruikten, maar dat hij geen actie had ondernomen om hier iets tegen te doen. Pell zei in een reactie dat hij “verrast” was door de bevindingen van de commissie. ,,Deze opvattingen worden niet ondersteund door bewijs’’, aldus de verklaring van Pell.

De voormalige aartsbisschop van Melbourne en Sydney was sinds 2014 minister van economie in het Vaticaan tot hij in 2017 verlof nam om zich in Australië tegen de beschuldigingen te verweren.

Sinds zijn vrijspraak woonde hij in Rome.