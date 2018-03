Van misbruik beschuldigde dirigent eist miljoenen van Opera New York

Oud-dirigent James Levine van The Metropolitan Opera in New York heeft bij zijn voormalig werkgever een schadeclaim van 5,8 miljoen dollar (4,7 miljoen euro) ingediend. Hij zegt dat de beschuldigingen tegen hem van seksueel misbruik van minderjarige jongens niet kloppen.

Levine werd eerder deze week ontslagen. De beschuldigingen hebben volgens Levine hem zijn baan en reputatie gekost. De dirigent (74) ging in 2016 met pensioen als dirigent maar was nog wel actief als artistiek directeur van een programma voor jonge musici. Hij had nog een contract bij de opera tot 2026 dat hem jaarlijks 400.000 dollar (325.000 euro) en per optreden nog eens 27.000 (22.000 euro) dollar zou opleveren.

Beschuldigingen

In december werd bekend dat de wereldberoemde operadirigent jarenlang een minderjarige jongen zou hebben misbruikt. Later kwamen meer beschuldigingen van seksuele intimidatie tussen 1960 en 1980. Levine was veertig jaar verbonden aan de Metropolitan Opera, waarin hij 2500 voorstellingen dirigeerde.