Van Duitse pedo verloste Marvin (15) werd bijna 500 keer seksueel misbruikt

H. ontmoette Marvin via sociale media en bood hem onderdak nadat hij was weggelopen uit een jeugdzorgcentrum in Oer-Erkenschwick. De tiener zou er hebben verbleven omdat hij de dood van zijn vader niet kon verwerken en hulp nodig had. Op 11 juli 2017 nam hij afscheid van zijn begeleiders en verdween spoorloos. Politieagenten ontdekten hem op 20 december vorig jaar bij toeval tijdens een huiszoeking in de woning van H. in Recklinghausen, zo'n 50 kilometer ten noordoosten van Duisburg. Marvin had zich verstopt in een kast. De tiener verkeerde volgens de politie in ‘slechte toestand’, zag er slecht verzorgd uit en had lange vingernagels. Een politiewoordvoerder omschreef het appartement als ‘een smerige puinhoop met een sterke urinelucht.’