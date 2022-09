‘Van der Poel veroordeeld voor aanval meisjes in hotel Sydney: had beveiliging moeten bellen’

Noorse politie zoekt tweede verdachte voor aanslag op homobar Oslo

De Noorse politie is op zoek naar een tweede verdachte in verband met de schietpartij in en rond een homobar in Oslo, waarbij in juni twee mensen omkwamen en 21 mensen gewond raakten. Het gaat om een Noorse staatsburger van in de veertig die al bekendstond om criminele activiteiten, zei politie-advocaat Borge Enoksen op een persconferentie.

23 september