Vakantiegangers opgelet: Frans spoor staakt in zomervakantie door

Nederlanders die deze zomervakantie met de trein door Frankrijk willen reizen krijgen te maken met overlast door stakingen. Met name op de drukste dagen legt het spoorwegpersoneel het werk stil. NS International krijgt nu al tientallen annuleringen per dag.

De radicale Franse spoorwegbonden hebben besloten om hun staking die nu al bijna drie maanden duurt voort te zetten in juli en augustus. Vooral op de grands départs, de weekends in de twee vakantiemaanden. Dat zorgt voor grote problemen bij reizigers die in het land per trein willen reizen. Want tot Parijs, met de Thalys, is er geen probleem. De vervolgtreinen in Frankrijk zelf, die van de SNCF, krijgen te maken met stakingen.

Bij NS International krijgen ze nu al dagelijks annuleringen binnen. ,,Zodra bekend is dat er in Frankrijk een stakingsdag is, sturen we onze klanten een e-mail’’, zegt een woordvoerder. ,,Ze kunnen dan kosteloos annuleren en krijgen het volledige bedrag teruggestort.’’ Dat laatste geldt in ieder geval voor het Thalysticket. ,,Het is pas om 5 uur ’s middags aan de vooravond van een stakingsdag bekend welke treinen er in Frankrijk precies rijden. Mensen die daar per trein willen reizen nemen dus een gok’’, aldus NS International.

De Franse cheminots voeren al sinds begin april actie tegen de aanpassing van hun pensioenregeling. Ze kondigden aan dat die acties zeker tot 28 juni zouden duren. Het is daarmee de langste spoorwegstaking ooit in het land. Machinisten gaan nu nog op 52-jarige leeftijd met pensioen en krijgen dan een volledige uitkering. Kantoorpersoneel stopt op 57-jarige leeftijd met werken. De Franse regering wil dat iedereen die vanaf nu bij de SNCF in dienst treedt, op de gewone pensioenleeftijd stopt met werken. Het wetsvoorstel dat dit mogelijk moet maken is al door de Assemblée nationale (de Franse Tweede Kamer) goedgekeurd.

Vrijdag gaat de senaat ermee akkoord. Daarmee trekt president Macron aan het langste eind. Hij had bij zijn aantreden al gezegd dat hij de pensioenen bij de SNCF wilde hervormen, iets waar zijn voorgangers Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy en François Hollande niet in slaagden. Zij gaven hun pogingen op na langdurige stakingsacties.

Volledig scherm Een Thalys bij station Gare du Nord in Parijs. © REUTERS

Stoïcijns

Macron heeft echter stoïcijns volgehouden, sprak in het openbaar niet over de acties, ook al wist hij dat de acties de Fransen veel problemen zouden bezorgen. Want de bonden kozen bij deze langdurige staking voor een nieuw model: twee dagen staken, en dan drie dagen werken. Daarvoor hoefde slechts, voor een maximaal resultaat (lees, hinder voor de reizigers) twee dagen uit de stakingskas geput te worden. Want de actie begint de dag vóór de eerste stakingsdag om 20.00 uur en duurt voort tot de dag na de tweede stakingsdag om 08.00 uur. Deze op-en-afmethode zorgt dus voor vier dagen hinder, en daartussen ligt een enkele dag stakingsvrij verkeer.