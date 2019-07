Vader van Canadese tiener die verdacht wordt van drie moorden: ‘Hij is op zelfmoordmissie’

De vader van één van de twee voortvluchtige Canadese tieners die verdacht worden van de moord op een jong koppel en een oudere man in Canada, heeft in een emotioneel interview verteld dat zijn zoon ‘heel veel pijn’ in zich draagt en waarschijnlijk op ‘zelfmoordmissie’ is.

,,De politie zal eerst schieten en dan vragen stellen. Morgen of overmorgen is hij dood”, snikte Alan Schmegelsky over zijn zoon Bryer (18) tijdens een gesprek met persbureau The Canadian Press. ,,Ze zullen op een spectaculaire manier ten onder gaan. Geloof me maar. Dat is wat ze zullen doen. Hij wil gewoon dat de pijn stopt.”

Bryer Schmegelsky en zijn kameraad Kam McLeod (19) verdwenen half juli en aanvankelijk vreesde de politie dat ze zelf slachtoffers waren. De twee waren begin deze maand met de auto naar het noordwesten van Canada getrokken om werk te zoeken, maar lieten na 12 juli niets meer van zich horen. Daarop sloegen hun families groot alarm. De politie zette een zoekactie op poten, maar die leverde niet meteen iets op. Tot de zwaar gehavende lichamen gevonden werden van een jong stel langs de Alaska Highway, in de provincie British Colombia.



De Australische Lucas Fowler (23) en zijn Amerikaanse vriendin Chynna Deese (24) bleken op een gruwelijke manier aan hun einde gekomen te zijn. Enkele dagen later werd zo’n 500 kilometer verderop langs dezelfde snelweg een brandende wagen gevonden. En het lichaam ontdekt van een man, die net zo vreselijk als het koppel was gestorven. Onderzoek wees uit dat de brandende wagen aan de twee tieners uit Port Alberni toebehoorde, maar van hen zelf ontbrak ieder spoor. Dat deed de politie vrezen dat ze misschien ook het slachtoffer geworden waren van een moordenaar die (mogelijks) het koppel én de man – intussen geïdentificeerd als Leonard Dyck uit Vancouver – om het leven had gebracht.

Opsporingsbericht

Dinsdag nam de zaak een heel andere wending, toen de politie een opsporingsbericht voor de tieners verspreidde, waarin stond dat ze verdacht werden van de drie moorden en dat ze als gevaarlijk beschouwd werden. Ze mochten in geen geval benaderd worden, maar mensen die hen zagen moesten “onmiddellijk het noodnummer bellen”. Volgens de politie verplaatsten ze zich naar het oosten en werden ze twee provincies verder gespot, in Saskatchewan. Intussen werd opnieuw een uitgebrande wagen gevonden waarvan vermoed wordt dat hij aan de tieners toebehoort. Die was achtergelaten in Gillam, in de provincie Manitoba. Als dat klopt zouden de jongens al zo’n 3.000 kilometer hebben afgelegd.

,,Een normaal kind reist niet al moordend het land door”, vertelde vader Alan Schmegelsky tijdens het interview. ,,Een kind dat heel veel pijn in zich heeft wél.” De man zei ook dat zijn zoon hem eerst verteld had dat hij met McLeod naar Alberta zou reizen – ten oosten van British Colombia – om werk te zoeken. ,,Ik was stomverbaasd toen ik twee dagen later ontdekte dat ze in Yukon (ten noorden van British Colombia, red.) waren”, klinkt het. Zijn zoon vertelde verder dat hij een duur pak had gekocht voor zijn sollicitaties. ,,Nu besef ik dat het zijn begrafeniskostuum zal worden”, aldus de man bij The Canadian Press.

Moeilijke jeugd

Volgens vader Schmegelsky had zijn zoon een moeilijke jeugd, onder meer door de bittere scheiding van zijn ouders in 2005. Hij zou erg bezig geweest zijn met YouTube en videospelletjes, maar eerder de strategische dan de gewelddadige games. Volgens Schmegelsky had zijn zoon geen wapens en zouden hij en zijn vriend nooit eerder in aanvaring gekomen zijn met de politie. In een eerder interview met lokale pers vertelde hij nog dat zijn zoon en Kam McLeod de jongste jaren intensief trainden op camouflage- en overlevingstechnieken in de bossen en dat ze ervan hielden om oorlogje te spelen. Bryer kreeg van hem daarvoor een replicawapen. ,,Het spijt me zo dat dit allemaal gebeurd is”, snikt hij nu. ,,Het spijt me zo dat ik je niet kon redden. Rust in vrede, Bryer. Ik zie je graag.”

Ook de vader van Kam McLeod reageerde al op het nieuws dat zijn zoon nu een moordverdachte is. Keith McLeod kan niet geloven wat zijn zoon het gedaan zou hebben en omschreef hem als ‘vriendelijke, attente, zorgzame jongen, die altijd bezorgd was om de gevoelens van anderen’ Hij hoopt nog altijd dat zijn zoon gezond en wel naar huis komt.